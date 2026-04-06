Україну накриє сильний вітер і заморозки: оголошено про небезпеку

В Україні найближчими днями очікуються заморозки та сильний вітер. Синоптики оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпеки.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними Укргідрометцентру, вдень 7 квітня у західних областях прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с, що відповідає І рівню небезпеки (жовтому).
Крім того, синоптики попереджають про заморозки:
▪️вночі 7 квітня — на ґрунті 0–3° у західних, північних і більшості центральних областей, у повітрі 0–3° на Закарпатті;
▪️вночі 8 квітня — на ґрунті 0–3° по всій Україні, у повітрі 0–3° на Закарпатті, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині;
▪️вночі 9 квітня — на ґрунті 0–3° по всій території країни, у повітрі 0–3° також на Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині.
У зв’язку з цим оголошено ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
У ДСНС зазначили, що пориви вітру можуть ускладнити роботу енергетиків, комунальних служб і рух транспорту. Заморозки становлять загрозу для ранньоквітучих плодових дерев.
Рятувальники закликають громадян бути обережними на вулиці, триматися подалі від дерев, ліній електропередач і рекламних конструкцій.