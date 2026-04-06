        Події

        Україну накриє сильний вітер і заморозки: оголошено про небезпеку

        Віктор Алєксєєв
        6 Квітня 2026 15:17
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua
        В Україні найближчими днями очікуються заморозки та сильний вітер. Синоптики оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпеки.

        Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

        За даними Укргідрометцентру, вдень 7 квітня у західних областях прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с, що відповідає І рівню небезпеки (жовтому).

        Крім того, синоптики попереджають про заморозки:

        ▪️вночі 7 квітня — на ґрунті 0–3° у західних, північних і більшості центральних областей, у повітрі 0–3° на Закарпатті;

        ▪️вночі 8 квітня — на ґрунті 0–3° по всій Україні, у повітрі 0–3° на Закарпатті, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині;

        ▪️вночі 9 квітня — на ґрунті 0–3° по всій території країни, у повітрі 0–3° також на Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині.

        У зв’язку з цим оголошено ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

        У ДСНС зазначили, що пориви вітру можуть ускладнити роботу енергетиків, комунальних служб і рух транспорту. Заморозки становлять загрозу для ранньоквітучих плодових дерев.

        Рятувальники закликають громадян бути обережними на вулиці, триматися подалі від дерев, ліній електропередач і рекламних конструкцій.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини