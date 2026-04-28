        На Київщині у масовій ДТП постраждали п’ятеро людей

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 15:05
        Зіткнення шести автомобілів поблизу Бородянки / Фото: Поліція Київщини
        28 квітня, о 12:36, у Київській області на Варшавській трасі поблизу села Бородянка сталося зіткнення шести транспортних засобів – двох вантажівок, двох мікроавтобусів та чотирьох легковиків. У ДТП постраждали п’ятеро людей.  

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        На автодорозі М-07, де проводилися ремонтні роботи, водій вантажного автомобіля DAF допустив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica та Renault Master, які рухалися попереду. Після цього автівки відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з іншим вантажним автомобілем DAF, що рухався назустріч.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок події постраждали пʼятеро чоловіків, одного з них госпіталізували.

        Через ДТП рух транспорту на цій ділянці ускладнений.

        П’ятеро людей постраждали у ДТП поблизу Бородянки / Фото: Поліція Київщини

        Реклама
        Реклама

