На Київщині у масовій ДТП постраждали п’ятеро людей

28 квітня, о 12:36, у Київській області на Варшавській трасі поблизу села Бородянка сталося зіткнення шести транспортних засобів – двох вантажівок, двох мікроавтобусів та чотирьох легковиків. У ДТП постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

На автодорозі М-07, де проводилися ремонтні роботи, водій вантажного автомобіля DAF допустив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica та Renault Master, які рухалися попереду. Після цього автівки відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з іншим вантажним автомобілем DAF, що рухався назустріч.

Реклама

Реклама

Внаслідок події постраждали пʼятеро чоловіків, одного з них госпіталізували.

Через ДТП рух транспорту на цій ділянці ускладнений.