Атака дронів на Київ: на місці влучання у будинок спалахнула пожежа

28 квітня російські БпЛА атакували Київ. В одному з районів спалахнув дах будинку. На проїжджій частині через падіння уламків сталася ДТП, є постраждалий.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За попередніми даними, у Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць, відомо про одного постраждалого.
“Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу. Екстрені служби прямують на місця”, – йдеться в повідомленні.
У Солом’янському районі уламки безпілотника впали на територію цвинтаря. Наслідки уточнюються.
За даними Повітряних сил, станом на 14:33 фіксується рух БпЛА в Броварському районі Київщини, курсом на Київ.