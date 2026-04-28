        Атака дронів на Київ: на місці влучання у будинок спалахнула пожежа

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 14:49
        Наслідки влучання БпЛА у Києві / Скриншот
        Наслідки влучання БпЛА у Києві / Скриншот

        28 квітня російські БпЛА атакували Київ. В одному з районів спалахнув дах будинку. На проїжджій частині через падіння уламків сталася ДТП, є постраждалий.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        За попередніми даними, у Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць, відомо про одного постраждалого.

        “Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу. Екстрені служби прямують на місця”, – йдеться в повідомленні.

        У Солом’янському районі уламки безпілотника впали на територію цвинтаря. Наслідки уточнюються.

        За даними Повітряних сил, станом на 14:33 фіксується рух БпЛА в Броварському районі Київщини, курсом на Київ.


