Атака дронів на Київ: на місці влучання у будинок спалахнула пожежа

28 квітня російські БпЛА атакували Київ. В одному з районів спалахнув дах будинку. На проїжджій частині через падіння уламків сталася ДТП, є постраждалий.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За попередніми даними, у Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць, відомо про одного постраждалого.

“Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу. Екстрені служби прямують на місця”, – йдеться в повідомленні.

У Солом’янському районі уламки безпілотника впали на територію цвинтаря. Наслідки уточнюються.

За даними Повітряних сил, станом на 14:33 фіксується рух БпЛА в Броварському районі Київщини, курсом на Київ.