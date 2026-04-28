СБУ зірвала замах на Героя України: затримано агентів РФ

СБУ та Нацполіція запобігли замовному вбивству Героя України — генерал-майора Сил оборони. На Житомирщині затримали двох агентів РФ, які готували замах.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігуранти провели дорозвідку біля оселі українського військового та погодили з російськими спецслужбами план його ліквідації.

Надалі вони очікували від куратора з РФ координати схрону, звідки мали забрати вогнепальну зброю для нападу із засідки поблизу помешкання генерала.

Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали обох підозрюваних на етапі підготовки до злочину.

Як встановило розслідування, замовлення виконували двоє наркозалежних із Коростишева, яких завербували через Telegram-канали, де вони шукали «легкі заробітки».

Після вербування вони отримували від російських спецслужб «тестові завдання». За даними СБУ, підозрювані причетні щонайменше до двох убивств у північних регіонах України.

Під час обшуків у них вилучили смартфони з доказами контактів із кураторами з РФ та підготовки до нападу.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді та умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.