На Донеччині затримали агента РФ, який коригував обстріли та палив техніку ЗСУ

Служба безпеки затримала агента російської воєнної розвідки, який коригував обстріли Краматорська та підпалив бронетехніку ЗСУ. Зловмисник передавав координати для ударів і відстежував техніку Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановили правоохоронці, завербованим виявився учасник місцевого угруповання, що займалося мародерством на місцях російських обстрілів. У поле зору російських спецслужб він потрапив через Telegram-канали, де публікував проросійські коментарі.

За гроші фігурант погодився коригувати атаки по прифронтовому місту та підпалювати військову техніку. Для цього він обходив Краматорськ і збирав інформацію про місця зосередження українських військових.

Також, за даними слідства, він відстежив і підпалив бронемашину ЗСУ, яка виконувала бойові завдання. Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання та одночасно убезпечили позиції Сил оборони.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих і зв’язку з куратором. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України, наразі він перебуває під вартою, санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.