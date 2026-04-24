        Події

        У Херсоні російський дрон вбив двох людей на мопеді

        Галина Шподарева
        24 Квітня 2026 10:33
        читать на русском →
        Місце удару по цивільних в Херсоні / Фото: ГУНП в Херсонській області
        24 квітня у Херсоні російські військові атакували безпілотником двох цивільних на мопеді. Унаслідок удару люди загинули на місці.

        Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

        Сьогодні близько 7:00 у Дніпровському районі Херсона російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому їхали двоє людей. Від отриманих поранень вони загинули.

        Наразі тіло 68-річного чоловіка та невстановленої жінки доправлено до бюро судово-медичної експертизи.

        Протягом доби росіяни били по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів та БпЛА різних типів. Одна людина загинула, шестеро поранені.

        Наслідки ударів по Херсонщині / Фото: ГУНП в Херсонській області

