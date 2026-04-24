“Досить парити фуфло”: командувач Сил безпілотних систем заявив про проблему з БЧ для дронів

Після знищення командного пункту одного з підрозділів армії РФ командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді публічно розкритикував виробників бойових частин для ударних дронів.

Відповідне звернення Роберт “Мадяр” Бровді опублікував у соцмережах.

За його словами, під час однієї з операцій через неякісну БЧ замість двох безпілотників довелося витратити шість.

Йдеться про удар по командному пункту підрозділу зі складу 58-ї армії противника в населеному пункті Кадіївка на тимчасово окупованій території Луганської області, приблизно за 55 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як зазначив “Мадяр”, для ураження цієї локації було використано шість ударних дронів із бойовою частиною по 100 кілограмів кожен. Водночас, за його оцінкою, для повного знищення об’єкта мало вистачити лише двох.

“Просто порівняти перший та другий заходи дрона. Обидва бч по 100 кг. На той клуб-лігво витрачено шість літаків. А мало вистачити рівно ДВА для тотального руйнування локації. Чотири ж інші Птахи мали знищити ще два аналогічні лігва. WTF?- я цікавлюся!”, — написав він.

Командувач СБС заявив, що проблема з якістю бойових частин є системною, і звернувся до виробників із вимогою її терміново вирішити.

“Панове виробники бч, до Вас. Може достатньо парити нам фуфло до вартісних засобів? Це постійна проблема, інакше я б не дозволив собі про те підсвітити публічно. Відірвіть ваші очі від підрахунків надприбутків і негайно вирішуйте проблему. Не у кабінетах відомств, а у спілкуванні з підрозділами, що застосовують”, — наголосив він.

За словами “Мадяра”, саме через такі проблеми угруповання СБС переважно самостійно виготовляє та використовує боєприпаси власної розробки. Щомісяця виробляється близько 100 тисяч одиниць різних типів, окрім бойових частин для middle та deep strike-дронів.