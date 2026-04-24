Трамп назвав можливу участь Путіна у саміті G20 у США корисною

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує приїзду російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Флориді наприкінці 2026 року. Водночас він зазначив, що така участь могла б бути корисною.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, Трамп заявив, що не має інформації про запрошення російського лідера та сумнівається, що той приїде. Водночас він підкреслив, що вважає за необхідне вести діалог з усіма.

“Я не знаю про запрошення, але якби його запросили, то я тієї думки, що говорити треба з усіма”, — сказав він. За його словами, приїзд Путіна “ймовірно, був би дуже корисним”.

Раніше The Washington Post повідомляла, що Росію можуть запросити до участі як у міністерських зустрічах, так і в саміті лідерів. Росія не бере участі в очних зустрічах G20 з 2019 року — спершу через пандемію COVID-19, а згодом через війну проти України.

Водночас у російському МЗС заявили, що РФ отримала запрошення на саміт на найвищому рівні, а представниця Росії у G20 Світлана Лукаш говорила, що американське головування готується до можливого візиту Путіна.

Раніше Трамп також заявляв про намір запросити на саміт Казахстан і Узбекистан у межах зміцнення зв’язків із країнами Центральної Азії. Водночас він зазначав, що не планує запрошувати Південно-Африканську Республіку через її ставлення до білих африканерів, що уряд ПАР відкинув як безпідставні заяви.