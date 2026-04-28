На кордоні зі Словаччиною “гарний хлопчик” винюхав $100 тисяч у багажі жінки

На українсько-словацькому кордоні службовий пес митниці виявив у багажі жінки незадекларовану валюту на майже 4 млн грн. Йдеться про 100 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Інцидент стався у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», де 46-річна жителька Закарпаття прямувала пішки до Словакії.

Під час митного контролю жінка заявила, що не має при собі речей або валютних цінностей, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Однак службовий пес Балу відреагував на її багаж. Після цього жінка занервувала та зізналася, що перевозить 100 тисяч доларів США.

Готівку виявили у наплічнику серед особистих речей. При цьому жінка не надала документів, які б підтверджували законність переміщення коштів через кордон.

За фактом порушення складено протокол за статтею 471 Митного кодексу України.

З дозволеної суми еквівалентом 10 тисяч євро жінці повернули 11 700 доларів, а решту незадекларованої валюти, що за курсом НБУ становить майже 4 млн грн, вилучили до рішення суду.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує встановлений ліміт.