Харківщину атакували КАБи і дрони: добове зведення від Синєгубова

Протягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, ворог активно застосовував різні види озброєння по території області.
Зокрема, зафіксовано використання чотирьох керованих авіабомб, одного безпілотника типу «Молнія» та одного FPV-дрона.
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.
Зокрема, у Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди.