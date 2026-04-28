За добу знищено понад тисячу окупантів — нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,32 млн осіб. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували ще 1180 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 327 640 осіб, з них 1180 — за останню добу.

Також російська армія втратила 11 892 танки, 24 483 бойові броньовані машини, 40 771 артилерійську систему та 1 755 реактивних систем залпового вогню.

Втрати засобів протиповітряної оборони становлять 1 354 одиниці, літаків — 435, гелікоптерів — 350.

Крім того, знищено 260 258 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 4 579 крилатих ракет.

Росія також втратила 33 кораблі та катери, 2 підводні човни, 91 986 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 141 одиницю спеціальної техніки.

За добу українські військові знищили 16 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1039 безпілотників та 276 одиниць автомобільної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.