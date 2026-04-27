Зеленський поставив завдання наростити постачання НРК

Президент України дав доручення щодо забезпечення Сил оборони наземними роботизованими комплексами та ракетами для протидії балістиці. Йдеться про посилення контролю за постачанням і відповідність його реальним потребам фронту.

Про це Володимир Зеленський повідомив 27 квітня.

За словами глави держави, Генеральному штабу та Міністерству оборони доручено щомісяця перевіряти реальну потребу в наземних роботизованих комплексах і рівень їх постачання.

“Обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік. Уже законтрактовано 25 тисяч НРК — удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК”, — йдеться в повідомленні.

Окреме завдання отримали дипломати та військове командування — забезпечити у травні постачання ракет для антибалістичних систем на рівні не нижче вже підтверджених партнерами обсягів.

Також на Ставці обговорили альтернативні засоби антибалістичного захисту та заслухали доповіді розвідок щодо ситуації в Росії.