У Києві п’яний юнак тікав від поліції на бабусиній автівці

У Дарницькому районі Києва компанія з трьох підлітків влаштувала нічні перегони на автомобілі Ford Fiesta. 17-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а автівку без дозволу взяв у своєї бабусі.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, 17-річний киянин без дозволу керував автомобілем Ford Fiesta, що належить його бабусі, та взяв із собою двох 15-річних друзів. Під час поїздки неповнолітній водій грубо нехтував правилами дорожнього руху. Згодом відео цієї події поширили в соцмережах.

Інспектори з’ясували, що автомобіль виїхав із Києва до області. Там поліцейські розпочали переслідування.

“Керманич не виконував законні вимоги поліцейських про зупинку та намагався втекти. Автівку зупинили вже в Києві, коли він рухався Бориспільським шосе назустріч транспортному потоку. Водія затримали”, – йдеться в повідомленні.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що неповнолітній керманич був у стані алкогольного сп’яніння, прилад “Драгер” показав 1,27 проміле. Також встановлено, що юнак раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності за незаконне керування транспортом.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівникам правоохоронного органу та ст. 382 Кримінального кодексу України – невиконання судових рішень.

На неповнолітнього водія інспектори також склали адміністративні протоколи за ст. 130, 122 та 126 КУпАП. Відносно батьків та опікунів учасників інциденту складено адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.