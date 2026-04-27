        Події

        У харківському метро чоловік відкрив стрілянину: поліція затримала порушника

        Сергій Бордовський
        27 Квітня 2026 08:38
        читать на русском →

        У Харкові на станції метро «Історичний музей» чоловік відкрив стрілянину. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

        Постріл у метро Харкова: поліція затримала нетверезого молодика / Фото: Нацполіція

        Як повідомили в Поліції Харківської області, інцидент стався 26 квітня близько 21:10. Порушник у стані алкогольного сп’яніння здійснив постріл угору, попередньо зі стартового пістолета.

        Чоловіка затримали та доставили до кімнати поліції для з’ясування всіх обставин. Вирішується питання про притягнення його до відповідальності.

        У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що стрілянину вчинив 20-річний чоловік. Він здійснив один постріл угору, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

        Наразі триває збір матеріалів і встановлюються всі обставини події. Попередня правова кваліфікація — хуліганство.


