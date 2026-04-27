        Суспільство

        “Я не педофіл і не ґвалтівник”: Трамп відкинув звинувачення з маніфесту стрільця

        Сергій Бордовський
        27 Квітня 2026 07:28
        читать на русском →
        Дональд Трамп під час інтерв’ю програмі 60 Minutes телеканалу CBS News / Скриншот
        Дональд Трамп під час інтерв’ю програмі 60 Minutes телеканалу CBS News / Скриншот

        Трамп під час інтерв’ю програмі 60 Minutes телеканалу CBS News прокоментував звинувачення, які містилися в маніфесті нападника. Президент США заявив, що не має жодного стосунку до озвучених тверджень і назвав їх вигадками.

        Увечері 25 квітня під час вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина, внаслідок чого президента США Дональда Трампа евакуювали. Озброєного нападника затримали після кількох пострілів.

        ЗМІ оприлюднили маніфест стрільця, в якому той написав, що «більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами».

        Реклама
        Реклама

        В інтерв’ю CBS News Дональд Трамп відреагував на цей уривок, після того як журналістка зачитала його в ефірі.

        «Я не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував… Я не педофіл. Вибачте, але я не педофіл», — заявив Трамп, додавши, що ці слова походять від «хворої людини» .

        Президент також наголосив, що був «повністю виправданий» у попередніх звинуваченнях і розкритикував журналістку за те, що вона озвучила ці твердження в ефірі.

        За словами Трампа, автор маніфесту є психічно нестабільною людиною, і саме такі люди, на його думку, стоять за подібними атаками. Він також підкреслив, що не має жодного стосунку до звинувачень, викладених у документі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини