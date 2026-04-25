Трамп скасував поїздку делегації США до Пакистану для переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку американської делегації до Пакистану для переговорів з Іраном. За його словами, США не бачать сенсу в такому візиті.

Про це повідомляє Fox News.

Трамп заявив кореспондентці Білого дому Аїші Хасні, що спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер більше не поїдуть до Пакистану для переговорів з іранською стороною.

За словами президента США, американській делегації немає сенсу здійснювати 18-годинний переліт, оскільки США «мають усі козирі» у конфлікті з Іраном.

«Я сказав своїм людям, які вже готувалися до відльоту: ні, ви не полетите на 18 годин, щоб сидіти там і говорити ні про що. У нас є всі козирі. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час», — заявив Трамп.

Водночас, за інформацією Fox News, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже залишив Ісламабад після переговорів із прем’єр-міністром Пакистану.