        Трамп скасував поїздку делегації США до Пакистану для переговорів з Іраном

        Сергій Бордовський
        25 Квітня 2026 19:52
        Президент Дональд Трамп прибуває на борту літака Air Force One до Міжнародного аеропорту Палм-Біч у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, у п’ятницю, 24 квітня 2026 року / Фото: Мануель Балсе Сенета/AP
        Президент США Дональд Трамп скасував поїздку американської делегації до Пакистану для переговорів з Іраном. За його словами, США не бачать сенсу в такому візиті.

        Про це повідомляє Fox News.

        Трамп заявив кореспондентці Білого дому Аїші Хасні, що спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер більше не поїдуть до Пакистану для переговорів з іранською стороною.

        За словами президента США, американській делегації немає сенсу здійснювати 18-годинний переліт, оскільки США «мають усі козирі» у конфлікті з Іраном.

        «Я сказав своїм людям, які вже готувалися до відльоту: ні, ви не полетите на 18 годин, щоб сидіти там і говорити ні про що. У нас є всі козирі. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час», — заявив Трамп.

        Водночас, за інформацією Fox News, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже залишив Ісламабад після переговорів із прем’єр-міністром Пакистану.


