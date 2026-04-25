Чи може долар втратити статус світової валюти: експерти оцінили вплив війни США з Іраном

Війна США з Іраном знову загострила дискусію про майбутнє долара як світової валюти. Попри геополітичну напругу, експерти вважають, що його позиції поки залишаються сильними.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

Після нападу США на Іран та блокування Ормузької протоки Тегеран почав вимагати оплату за прохід танкерів у юанях і стейблкоїнах, що знову викликало розмови про можливу відмову від долара у світовій торгівлі.

Водночас нині близько 85% нафти у світі продається саме за долари, і ця частка залишається стабільною протягом десятиліть.

Також долар домінує у міжнародних резервах: його частка становить приблизно 60%, тоді як на євро припадає близько 20%, а на китайський юань — лише близько 2%.

Аналітики зазначають, що після початку конфлікту долар, навпаки, зміцнився приблизно на 2%, оскільки інвестори традиційно переводять кошти у американські активи під час криз.

За словами експертів, попит на долар підтримується масштабом економіки США, глибиною фінансового ринку, ліквідністю активів і стабільністю інституцій.

Навіть попри дискусії про можливу появу «нафтоюаня», експерти вважають, що це не становить реальної загрози для долара, оскільки основна частина нафтового ринку пов’язана з фінансовими контрактами, що номіновані у доларах.

Крім того, ключову роль у глобальних потоках капіталу сьогодні відіграють не нафтові країни, а економіки Азії, які продовжують інвестувати саме в американські активи.

Водночас експерти не виключають, що після завершення війни долар може знову почати слабшати через зміну економічних умов та політики США.

Попри це, аналітики сходяться на думці, що відмова від долара як основної світової валюти є складним і тривалим процесом, для якого наразі немає реальної альтернативи.