Росія атакувала Дніпро понад 20 годин: вже 6 загиблих і 47 поранених

У Дніпрі внаслідок масованої атаки РФ загинули 6 людей, ще 47 отримали поранення. Удари по місту тривали понад 20 годин.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, російські війська хвилями атакували місто ракетами та безпілотниками, завдаючи ударів по житлових кварталах.
Унаслідок атаки загинули 6 людей, ще 47 дістали поранення. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Пошкоджено житлові будинки, зруйновано будівлі, вигоріли автомобілі. Частина мешканців втратила житло.
На місцях ударів від ночі працюють усі служби.
Ганжа також повідомив, що уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету для ліквідації наслідків атаки.
Наразі разом із міською владою триває оцінка масштабів руйнувань.