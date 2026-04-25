На Одещині чоловік отримав 10 років тюрми за зґвалтування неповнолітньої

Болградська окружна прокуратура Одеської області домоглася реального покарання у справі про зґвалтування 15-річної дівчини. Суд визнав 48-річного обвинуваченого винним за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України та призначив йому 10 років позбавлення волі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, злочин стався у червні минулого року на пасовищі поблизу одного із сіл Болградського району. Дівчина-підліток випасала там худобу, коли на неї напав чоловік, який перебував поблизу у стані сп’яніння.

У рамках кримінального провадження проведено судово-медичні експертизи, що зафіксували у потерпілої тілесні ушкодження, характерні для фізичного насильства.

Обвинувачений у суді вину не визнав і заперечував будь-які протиправні дії. Утім, як зазначив керівник окружної прокуратури Євген Бахчиванжи, провину підтверджено сукупністю доказів — зокрема, висновками експертиз і показаннями потерпілої.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Досудове розслідування здійснював територіальний підрозділ поліції.

Нагадаємо, окремою резонансною справою стало зґвалтування 11-річної дівчинки у Миргородському районі. У березні цього року стало відомо, що вона народила доньку від 35-річного чоловіка — факт, який виявили лікарі та повідомили правоохоронцям. За даними слідства, злочин стався у 2025 році під час візиту дитини до знайомого. Чоловікові повідомлено про підозру за частиною 4 статті 152 КК України — зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, — та обрано запобіжний захід.