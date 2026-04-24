Жителя Хмельниччини затримали за підозрою у багаторічному зґвалтуванні дитини

На Хмельниччині затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над малолітньою падчеркою. За даними слідства, злочини відбувалися протягом 2022–2024 років.

Про затримання повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, перший зафіксований випадок стався, коли дитині було 9 років. Підозрюваний систематично користувався беззахисністю дитини та відсутністю матері вдома.

Реклама

Реклама

Тривалий час ці злочини залишалися прихованими, однак згодом дівчинка розповіла про пережите матері, після чого жінка звернулася до правоохоронних органів.

Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.