Трамп зробив нову заяву про переговори щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що має «хороші розмови» з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, ці контакти спрямовані на врегулювання війни в Україні.

Він не розкрив, коли востаннє спілкувався з Путіним, але підтвердив, що контакти відбуваються з обома лідерами. Він підкреслив, що розмови є «хорошими», не уточнивши деталей і часу їх проведення.

Трамп також заявив, що рівень ворожості між Путіним і Зеленським є «абсурдним» і заважає досягненню домовленостей. Водночас він висловив впевненість, що врегулювання можливе.

Президент США раніше обіцяв завершити війну, яка почалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, однак більш ніж через рік після початку його другого терміну конфлікт триває.