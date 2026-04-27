Арктичне повітря зіпсує кінець квітня: в Україні затримаються холод і заморозки

Наприкінці квітня та на початку травня в Україні переважатиме холодна й нестійка погода з нічними заморозками та опадами. Температурний фон залишатиметься нижчим за кліматичну норму майже в усіх регіонах, а потепління очікується лише ближче до кінця тижня.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозом, на межі квітня і травня в Україну надходитимуть нові порції холодного арктичного повітря. Через це вночі заморозки фіксуватимуться не лише на поверхні ґрунту, а й місцями у повітрі, особливо у західних та північних областях.

Реклама

Реклама

У понеділок, 27 квітня, у більшості регіонів сухо, лише на крайньому сході та місцями на Сумщині можливі невеликі дощі та мокрий сніг. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C.

28 квітня переважатиме малохмарна погода без істотних опадів, лише на Лівобережжі можливий слабкий дощ із льодяною крупою. Температура вдень підвищиться до +10…+16 °C, однак нічні заморозки збережуться.

29 та 30 квітня у більшості областей знову пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, а на півночі та заході можливі заморозки у повітрі до 0…-4 °C. Денна температура залишатиметься в межах +8…+15 °C.

1 травня в окремих регіонах також очікуються дощі, а нічні заморозки місцями збережуться. Лише з 2 травня погода почне стабілізуватися: опадів стане менше, а вдень повітря прогріватиметься до +12…+17 °C.

Найбільш відчутне потепління прогнозують на 3 травня. У більшості областей буде сухо, а денна температура підніметься до +15…+20 °C, на крайньому заході — до +22 °C.