Укрзалізниця отримала перші нові вагони 2026 року — Кулеба

Укрзалізниця отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених в Україні у 2026 році. Вони вже прибули до Києва і готуються до першого рейсу.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, це перші вагони зі 100, замовлених у 2025 році на Крюківському вагонобудівному заводі.

Загальна вартість контракту становить близько 6,5 млрд грн, фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету. Поставки триватимуть поетапно до травня 2028 року, при цьому до кінця 2026-го планується виготовити 60 вагонів.

Реклама

Реклама

Йдеться про оновлення парку: 88 сучасних купейних вагонів, 7 інклюзивних для людей на кріслах колісних і 5 вагонів нового покоління з терміном служби, збільшеним на 20 років.

Нові вагони оснащені кондиціонерами, акумуляторами та рішеннями для комфортних подорожей із дітьми.

До виробництва залучено понад 150 українських компаній, зокрема з прифронтових і релокованих регіонів.

Перші вагони вийдуть на маршрут у складі нового флагманського поїзда, який Укрзалізниця планує представити 28 квітня.