В Одесі зросла кількість постраждалих після нічної атаки: серед них двоє дітей

Внаслідок масованої нічної атаки російських дронів на Одесу постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Наслідки масованого удару по Одесі / Фото: Одеська ОВА, Прокуратура, ДСНС

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, серед постраждалих — двоє дітей. Усім надається необхідна медична допомога.

За даними Одеської обласної прокуратури, серед поранених — 10-річна дівчинка та однорічний хлопчик, а також троє жінок і шестеро чоловіків. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.

Унаслідок удару зруйновано два поверхи у чотириповерховому житловому будинку, пошкоджено 15-й поверх 24-поверхівки, дах восьмиповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Також пошкоджено щонайменше п’ять автомобілів.

У ДСНС України повідомили, що через влучання виникли пожежі у багатоповерхівках, готелі, автомобілях, вантажівках і дачних будинках. Вогонь також охопив недіючий магазин і споруди одеського фунікулера. Усі пожежі ліквідовано.

Крім того, у трьох районах міста пошкоджено приватні автомобілі, житлові будинки та інфраструктуру, зокрема готель, склади й припортову територію. У багатьох будівлях вибито вікна.

На місцях працюють усі профільні служби, розгорнуті оперативні штаби. Правоохоронці документують воєнні злочини РФ проти цивільного населення.