У Росії зафіксовано суттєві зміни у роздрібній торгівлі, що свідчать про зниження купівельної спроможності населення. Основним драйвером ринку стали дискаунтери з дешевими товарами.

Як повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, попри загальне зростання кількості торгових точок на 5,8%, саме сегмент дискаунтерів демонструє найшвидші темпи розвитку.

За рік кількість таких магазинів зросла на 26,4%, а їхня виручка — на 67,3%. Це свідчить про різке зростання попиту на дешеві товари та економ-сегмент.

Реклама

Реклама

У розвідці зазначають, що популярність так званих «магазинів для бідних» пов’язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. Росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів і обирають доступніші альтернативи.

Водночас традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку.

Загалом така динаміка вказує на структурні зміни в економіці Росії: попит зміщується у бік дешевших товарів і форматів торгівлі, що є непрямим індикатором зниження доходів населення та посилення фінансового тиску на домогосподарства.