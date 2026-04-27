У Харкові затримали організатора втечі військового-СЗЧ через Білорусь

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного виїзду військовослужбовця за кордон. За «послугу» він вимагав 19 300 доларів.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, підозрюваний — 40-річний мешканець селища Пісочин. За даними слідства, він організував схему втечі для військового, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини.
Чоловік обіцяв клієнту виїзд за кордон поза офіційними пунктами пропуску та запевняв у наявності зв’язків із прикордонниками. Також він заявляв, що може вплинути на працівників міграційної служби для оформлення закордонного паспорта.
За планом, військовий мав вирушити потягом до Луцька, де йому забезпечили б житло для переховування. Після цього передбачалося переправлення через кордон до Білорусі, а далі — до Польщі.
За версією слідства, зловмисник гарантував безперешкодний виїзд з України та в’їзд до Білорусі. У вартість входили організація втечі, виготовлення документів і «доплата» за статус СЗЧ.
Чоловіка затримали 16 квітня у Харкові після отримання всієї суми. Йому повідомлено про підозру за статтями щодо організації незаконного переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди за вплив.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.