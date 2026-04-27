У Харкові затримали організатора втечі військового-СЗЧ через Білорусь

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного виїзду військовослужбовця за кордон. За «послугу» він вимагав 19 300 доларів.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, підозрюваний — 40-річний мешканець селища Пісочин. За даними слідства, він організував схему втечі для військового, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини.

Чоловік обіцяв клієнту виїзд за кордон поза офіційними пунктами пропуску та запевняв у наявності зв’язків із прикордонниками. Також він заявляв, що може вплинути на працівників міграційної служби для оформлення закордонного паспорта.

Реклама

Реклама

За планом, військовий мав вирушити потягом до Луцька, де йому забезпечили б житло для переховування. Після цього передбачалося переправлення через кордон до Білорусі, а далі — до Польщі.

За версією слідства, зловмисник гарантував безперешкодний виїзд з України та в’їзд до Білорусі. У вартість входили організація втечі, виготовлення документів і «доплата» за статус СЗЧ.

Чоловіка затримали 16 квітня у Харкові після отримання всієї суми. Йому повідомлено про підозру за статтями щодо організації незаконного переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди за вплив.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.