З оборонних контрактів вивели понад 576 млн грн: деталі справи від генпрокурора

В Україні викрили злочинну організацію, яка вивела у «тінь» понад 576 млн грн з оборонних контрактів. До схеми були причетні підприємства, що виконували роботи для Міноборони та Нацгвардії.

В Україні ліквідували «конвертаційний центр», що обслуговував оборонні підряди / Фото: Прокуратура

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, діяльність так званого «конвертаційного центру» припинено.

За даними слідства, підприємство у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки та отримало від держави 2,5 млрд грн. Із цієї суми понад 576 млн грн було виведено у «тінь».

Гроші перераховувалися на фіктивні компанії за неіснуючі товари та послуги. Такі фірми існували лише на папері, не мали персоналу чи виробництва, а їхні керівники були підставними особами, зокрема з тимчасово окупованих територій.

Надалі кошти «відмивалися» через мережу транзитних компаній і поверталися замовникам готівкою. Організатори схеми отримували відсоток за свої «послуги».

Паралельно створювалися штучні збитки підприємства, щоб уникнути сплати податків. За висновками експертиз, сума несплачених податків перевищує 100 млн грн.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію.

Про підозру повідомлено семи особам, їх взято під варту без права застави. Слідство триває.