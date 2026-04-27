        На Запорізькій АЕС внаслідок атаки дрона загинув працівник — МАГАТЕ

        Сергій Бордовський
        27 Квітня 2026 12:58
        Російський військовий на території ЗАЕС / Фото: AP
        На території поблизу Запорізької АЕС внаслідок удару дрона загинув працівник. Йдеться про водія транспортного цеху станції.

        Про це повідомили в МАГАТЕ. За наявною інформацією, атака сталася вранці, у районі розташування об’єкта.

        Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що удари на або поблизу атомних електростанцій можуть становити загрозу ядерній безпеці та не повинні відбуватися.

        У МАГАТЕ зазначили, що їхня місія на місці вивчить обставини інциденту та продовжить моніторинг ситуації.


