На Запорізькій АЕС внаслідок атаки дрона загинув працівник — МАГАТЕ

На території поблизу Запорізької АЕС внаслідок удару дрона загинув працівник. Йдеться про водія транспортного цеху станції.

Про це повідомили в МАГАТЕ. За наявною інформацією, атака сталася вранці, у районі розташування об’єкта.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що удари на або поблизу атомних електростанцій можуть становити загрозу ядерній безпеці та не повинні відбуватися.

У МАГАТЕ зазначили, що їхня місія на місці вивчить обставини інциденту та продовжить моніторинг ситуації.