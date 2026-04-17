На ЗАЕС знову зникло зовнішнє електропостачання: це вже 14-й випадок — МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція ввечері 16 квітня тимчасово втратила все зовнішнє електропостачання. Живлення вдалося відновити приблизно через 40 хвилин.

Про це повідомляє МАГАТЕ з посиланням на генерального директора Рафаеля Гроссі. За його словами, це вже другий випадок за менш ніж тиждень і 14-й від початку повномасштабної війни.

Причини втрати зовнішнього живлення наразі невідомі. Команда МАГАТЕ, яка перебуває на станції, проводить розслідування та моніторить ситуацію.

Реклама

Реклама

У відомстві наголосили, що такі інциденти вкотре підкреслюють вразливість ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.