        Події

        На ЗАЕС знову зникло зовнішнє електропостачання: це вже 14-й випадок — МАГАТЕ

        Сергій Бордовський
        17 Квітня 2026 08:27
        читать на русском →
        Запорізька атомна електростанція / Фото: Вікіпедія
        Запорізька атомна електростанція ввечері 16 квітня тимчасово втратила все зовнішнє електропостачання. Живлення вдалося відновити приблизно через 40 хвилин.

        Про це повідомляє МАГАТЕ з посиланням на генерального директора Рафаеля Гроссі. За його словами, це вже другий випадок за менш ніж тиждень і 14-й від початку повномасштабної війни.

        Причини втрати зовнішнього живлення наразі невідомі. Команда МАГАТЕ, яка перебуває на станції, проводить розслідування та моніторить ситуацію.

        Реклама
        Реклама

        У відомстві наголосили, що такі інциденти вкотре підкреслюють вразливість ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини