Росіяни вдарили дронами по транспортному цеху поблизу Запорізької АЕС, є загиблий

27 квітня поблизу майданчика тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції сталася атака безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

За інформацією МАГАТЕ, під ударом опинився майданчик транспортного цеху неподалік ЗАЕС. У результаті атаки смертельних травм зазнав водій.

“Удари по АЕС або поблизу них можуть загрожувати ядерній безпеці та не повинні відбуватися. Команда МАГАТЕ на місці розслідуватиме інцидент та продовжить стежити за ситуацією,” — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут — станція півтори години залишалася без зовнішнього живлення.