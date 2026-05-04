        Дрон атакував лабораторію біля ЗАЕС — МАГАТЕ просить доступ до об’єкта

        Галина Шподарева
        4 Травня 2026 12:42
        Запорізька АЕС / Фото: Енергоатом
        4 травня російський дрон атакував лабораторію поблизу Запорізької АЕС. Постраждалих немає, наразі невідомо, чи зазнав об’єкт пошкоджень.

        Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

        За даними МАГАТЕ, інформація про атаку безпілотника на зовнішню лабораторію радіаційного контролю надійшла від Запорізької атомної електростанції.

        “Повідомлень про постраждалих немає, і наразі невідомо, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра ЗАЕС”, – йдеться в повідомленні.

        Команда МАГАТЕ, яка перебуває на станції, звернулася з проханням надати доступ до лабораторії.

        Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які атаки поблизу ядерних об’єктів можуть становити ризики для ядерної безпеки.


