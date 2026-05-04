Дрон атакував лабораторію біля ЗАЕС — МАГАТЕ просить доступ до об’єкта

4 травня російський дрон атакував лабораторію поблизу Запорізької АЕС. Постраждалих немає, наразі невідомо, чи зазнав об’єкт пошкоджень.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

За даними МАГАТЕ, інформація про атаку безпілотника на зовнішню лабораторію радіаційного контролю надійшла від Запорізької атомної електростанції.

“Повідомлень про постраждалих немає, і наразі невідомо, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра ЗАЕС”, – йдеться в повідомленні.

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на станції, звернулася з проханням надати доступ до лабораторії.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які атаки поблизу ядерних об’єктів можуть становити ризики для ядерної безпеки.