        Події

        Число жертв удару РФ по Мерефі зросло: четверо загиблих та 16 поранених

        Галина Шподарева
        4 Травня 2026 11:22
        читать на русском →
        Ліквідація пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС
        Ліквідація пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС

        Кількість загиблих під час російської атаки 4 квітня по місту Мерефа Харківської області зросла до чотирьох людей. Також збільшилося число постраждалих.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Унаслідок удару РФ по Мерефі загинули 50 та 63-річні чоловіки, а також 41 і 52-річні жінки.

        Реклама
        Реклама

        Кількість постраждалих збільшилася до 16 людей.

        Нагадаємо, сьогодні близько 9:40 росіяни завдали по Мерефі ракетного удару. На місці спалахнули пожежі.

        У результаті обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, чотири магазини та СТО.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини