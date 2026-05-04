Зеленський прибув до Єревана на саміт Європейської політичної спільноти: перша заява

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єревана на саміт Європейської політичної спільноти, де зробив першу заяву. У заході цього року візьмуть участь 48 глав держав і урядів.

Про це пише Укрінформ.

Саміт Європейської політичної спільноти відбудеться у столиці Вірменії Єревані.

Реклама

Реклама

Як повідомляють Новини.LIVE, під час візиту до Єревана Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує отримання траншів із нещодавно розблокованого пакета допомоги на €90 млрд. Ці кошти є важливими для зміцнення країни та підтримки населення, наразі триває обговорення графіка їх надходження.

Саміт у Єревані проходитиме під гаслом “Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі”. Запрошення на захід цього року отримали 48 глав держав і урядів.

Уперше в заході візьме участь країна поза межами Європи — Канада, яку представлятиме прем’єр-міністр Марк Карні.