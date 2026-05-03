Погода на понеділок: до +26 в Україні, але на сході ще прохолодно

У понеділок, 4 травня, в Україні очікується тепла і переважно сонячна погода під впливом антициклону. Опади не прогнозуються, лише в Криму та Приазов’ї можливе незначне збільшення хмарності.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її даними, вночі температура повітря становитиме +5…+11 градусів, на сході та північному сході буде прохолодніше — +1…+6 градусів.

Удень температура підніметься до +19…+24 градусів, а на заході та півночі — до +23…+26. Найпрохолодніше буде в Криму та Приазов’ї, де очікується +9…+14 градусів.

У Києві в понеділок прогнозують сонячну погоду, майже безвітряні умови та близько +25 градусів.

За словами синоптикині, перша половина тижня в Україні буде дуже теплою та переважно сухою. Водночас 6–8 травня у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами.