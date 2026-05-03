Протягом дня РФ атакувала Україну 234 дронами і 7 ракетами: ППО знищила 180 цілей

Удень 3 травня російські війська продовжили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та сотні безпілотників. Більшість повітряних цілей вдалося знищити або подавити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. З 08:30 до 18:30 противник використав дві балістичні ракети Іскандер-М, п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69, а також 234 ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас і дрони-імітатори «Пародія».

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Реклама

Реклама

Станом на 18:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили п’ять керованих авіаційних ракет і 175 ворожих безпілотників у північних, південних та центральних регіонах.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває — у повітряному просторі перебувають ще кілька десятків ворожих дронів.

Інформація щодо влучань і падіння уламків уточнюється.