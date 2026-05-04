Двоє дітей та дев’ятеро дорослих постраждали внаслідок атак РФ на Запоріжжя

Упродовж доби, з 3 на 4 травня, окупанти завдали 868 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У неділю внаслідок удару по Запоріжжю спалахнула пожежа в гаражних приміщеннях. Серед 11 поранених – діти двох та 12 років.

Напередодні війська РФ також здійснили 30 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Комишувасі та ще 21 населеному пункту.

630 БпЛА різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Новомиколаївку та ще 29 населених пунктів.

Зафіксовано шість обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Щербаках та Чарівному.

202 артудари прийшлися по Гуляйполю, Малій Токмачці та ще 17 населених пунктах.