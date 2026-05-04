Зростання вартості доставки з Китаю в Україну у 2026 році: актуальні ціни

У 2026 році вартість доставки товарів із Китаю залишається одним із ключових факторів для українського бізнесу. На тлі зростання імпорту збільшуються й логістичні витрати, що безпосередньо впливає на собівартість продукції.

За оцінками учасників ринку, підприємці все частіше цікавляться, скільки коштує доставка з Китаю і як змінюються тарифи залежно від формату перевезення та маршрутів.

Додатковий тиск на логістику чинить війна в Україні, а також нестабільна ситуація в акваторії Чорного моря. Ці фактори призводять до ускладнення ланцюжків поставок і збільшення підсумкової вартості доставки.

Чому зростає вартість доставки з Китаю

У 2026 році ціна доставки формується під впливом одразу декількох факторів. Серед ключових: Через загрози в Чорному морі частина поставок перенаправляється через європейські порти, що збільшує відстань доставки та додає додаткові витрати на кожному етапі.

високе завантаження китайських портів

зміна міжнародних логістичних маршрутів

зростання вартості палива

збільшення попиту на збірні вантажі

вплив військових ризиків у регіоні

У результаті навіть за відносно стабільних тарифів фрахту підсумкова вартість доставки може зростати.

Як змінилися маршрути доставки

Логістичні маршрути за останні роки стали складнішими. Якщо раніше частина вантажів доставлялася безпосередньо в українські порти, то зараз широко застосовуються альтернативні схеми:Кожен додатковий етап збільшує вартість. За оцінками логістів, додаткові витрати можуть становити: Таким чином, початкова ставка може істотно відрізнятися від підсумкової ціни поставки.

Китай → порт ЄС → склад → доставка в Україну

Китай → залізниця → Європа → автодоставка

комбіновані маршрути з декількома етапами перевантаження

перевантаження — від 100 до 300 доларів

зберігання — від 50 до 150 доларів

додаткова доставка — від 200 до 800 доларів

Скільки коштує доставка з Китаю в Україну у 2026 році

Актуальна вартість доставки залежить від формату перевезення, параметрів вантажу та маршруту.

Орієнтовні тарифи: Експерти зазначають, що вартість доставки з Китаю в Україну розраховується індивідуально. Кінцева ціна може істотно відрізнятися залежно від характеристик вантажу та умов поставки.

збірні вантажі (LCL) — 0,7–1,4 $/кг

авіадоставка — від 7 $/кг (логістика)

авіадоставка з оформленням — від 12 $/кг

контейнерні перевезення — від 3400 $

Наприклад, щільні важкі вантажі обходяться дешевше за кілограм, тоді як легкі та об’ємні товари частіше розраховуються за об’ємом.

У середньому різниця у вартості може досягати 20–50% навіть за схожих умов доставки.

Збірні вантажі: особливості розрахунку

Збірні вантажі залишаються найбільш затребуваним форматом для малого та середнього бізнесу.

Орієнтовні ставки: Розрахунок вартості здійснюється за більшим значенням — фактичною вагою або об’ємом вантажу.

0,7–1,4 $/кг — для щільних вантажів

250–450 $/м³ — для об’ємних товарів

Це означає, що габарити товару безпосередньо впливають на підсумкову вартість доставки.

Контейнерні перевезення: економія при великих обсягах

Контейнерні перевезення використовуються при середніх і великих поставках.

Середні ставки: Додатково можуть враховуватися портові витрати, доставка по території України та послуги експедирування.

20 футів — 3400–3600 доларів

40 футів — 4600–4800 доларів

40 HC — 4800–5100 доларів

При повному завантаженні контейнера вартість доставки на одиницю товару істотно знижується.

Авіадоставка: швидкість і ціна

Авіадоставка залишається найшвидшим способом доставки.

Середні тарифи за категоріями: Термін доставки становить у середньому 7–10 днів.

електроніка — близько 16 $/кг

одяг — від 12 $/кг

автозапчастини — близько 14 $/кг

Незважаючи на вищу вартість, цей формат використовується для термінових поставок і товарів з високою оборотністю.

Від чого залежить підсумкова вартість

Вартість доставки формується з декількох складових: Експерти підкреслюють, що підсумкова ціна часто відрізняється від базових тарифів.

вага та об’єм вантажу

категорія товару

маршрут доставки

митні платежі

додаткові послуги

Як бізнес знижує витрати на доставку

В умовах зростання тарифів компанії прагнуть оптимізувати логістику. Основні підходи: За оцінками ринку, це дозволяє знизити витрати на 10–30%.

консолідація вантажів

використання збірних поставок

планування закупівель

оптимізація упаковки

Чому підсумкова вартість вища за заявлену

Різниця між заявленою та підсумковою ціною часто пов’язана з додатковими витратами.

Найчастіше не враховуються:У результаті підсумкова вартість може збільшуватися на 30–50%.

ПДВ та мито

портові збори

доставка по Україні

оформлення документів

Приклади вартості доставки

За даними логістичних компаній, типові розрахунки виглядають наступним чином: Ці приклади демонструють, наскільки сильно формат перевезення впливає на бюджет доставки.

збірний вантаж (одяг) — близько 1700 доларів

контейнер 40 футів — 4600–5200 доларів

авіадоставка — близько 3700 доларів

Як правильно порівнювати пропозиції

Експерти рекомендують порівнювати не тариф за кілограм, а підсумкову вартість доставки.

При аналізі пропозицій важливо враховувати:

склад послуг

наявність додаткових витрат

терміни доставки

Де переглянути актуальні тарифи

Оскільки ставки на ринку регулярно змінюються, для точного розрахунку рекомендується орієнтуватися на актуальні дані логістичних компаній.

Прогноз на 2026 рік

За оцінками експертів, різкого зниження цін на доставку найближчим часом не очікується.

На ринок продовжують впливати: Загалом вартість доставки з Китаю, ймовірно, збережеться на поточному рівні з можливими сезонними коливаннями.

ситуація в Чорному морі

військові ризики в Україні

високий попит на імпорт

Висновок

У 2026 році вартість доставки з Китаю в Україну залишається гнучкою і залежить від безлічі факторів — від характеристик вантажу до геополітичної ситуації.

Експерти рекомендують враховувати повний розрахунок доставки та уважно аналізувати структуру витрат, щоб уникнути додаткових витрат.