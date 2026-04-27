        Кримінал

        Викрав, зґвалтував, зняв на відео: мешканець Запоріжжя отримав 12 років ув’язнення

        Сергій Бордовський
        27 Квітня 2026 14:20
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        У Запоріжжі 25-річного чоловіка засуджено до 12 років ув’язнення за викрадення, зґвалтування 17-річної дівчини та виготовлення дитячої порнографії. Вирок ухвалено за трьома статтями Кримінального кодексу України.

        Злочин стався у вересні 2024 року. За даними слідства, двоє жителів Пологівського району у нетверезому стані силоміць посадили дівчину в автомобіль і вивезли до будинку одного з них. Там вони зґвалтували неповнолітню та знімали свої дії на мобільний телефон. Потерпіла через вік та особливості розвитку була обмежена у здатності повністю усвідомлювати, що відбувається.

        Публічне обвинувачення підтримував перший заступник керівника Запорізької обласної прокуратури. Сторона обвинувачення надала суду докази, які підтвердили вину підсудного за всіма інкримінованими статтями. Сам чоловік у суді провини не визнав і каяття не виявив.

        Реклама
        Реклама

        Крім основного покарання, після його відбуття засудженому на три роки заборонено розповсюджувати медіапродукцію, обіймати посади, пов’язані з вихованням та дозвіллям дітей, а також надавати освітні послуги особам до 18 років.

        Суд також задовольнив цивільний позов потерпілої — із засудженого стягнуто 300 тисяч гривень.

        Кримінальне провадження щодо другого підозрюваного закрито у зв’язку з його смертю.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини