Викрав, зґвалтував, зняв на відео: мешканець Запоріжжя отримав 12 років ув’язнення

У Запоріжжі 25-річного чоловіка засуджено до 12 років ув’язнення за викрадення, зґвалтування 17-річної дівчини та виготовлення дитячої порнографії. Вирок ухвалено за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Злочин стався у вересні 2024 року. За даними слідства, двоє жителів Пологівського району у нетверезому стані силоміць посадили дівчину в автомобіль і вивезли до будинку одного з них. Там вони зґвалтували неповнолітню та знімали свої дії на мобільний телефон. Потерпіла через вік та особливості розвитку була обмежена у здатності повністю усвідомлювати, що відбувається.

Публічне обвинувачення підтримував перший заступник керівника Запорізької обласної прокуратури. Сторона обвинувачення надала суду докази, які підтвердили вину підсудного за всіма інкримінованими статтями. Сам чоловік у суді провини не визнав і каяття не виявив.

Крім основного покарання, після його відбуття засудженому на три роки заборонено розповсюджувати медіапродукцію, обіймати посади, пов’язані з вихованням та дозвіллям дітей, а також надавати освітні послуги особам до 18 років.

Суд також задовольнив цивільний позов потерпілої — із засудженого стягнуто 300 тисяч гривень.

Кримінальне провадження щодо другого підозрюваного закрито у зв’язку з його смертю.