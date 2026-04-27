Нацполіція ліквідувала “конвертаційний центр” з оборотом 18 млрд грн

Правоохоронці ліквідували масштабний «конвертаційний центр», який допомагав бізнесу ухилятися від податків. За попередніми даними, загальний обсяг проконвертованих коштів становить близько 18 млрд грн.

В Україні викрили масштабну схему ухилення від податків через 500 фіктивних фірм

Про це повідомили в Національній поліції України. До схеми були залучені сотні фіктивних підприємств і ФОПів, через які проводили безтоварні операції та формували штучний податковий кредит.

За даними Офісі Генерального прокурора України, злочинна організація діяла з 2020 року в кількох регіонах України та обслуговувала понад 200 підприємств.

Учасники схеми створили розгалужену мережу з понад 90 фіктивних компаній і сотень ФОПів, через які оформлювали удавані операції, після чого гроші переводили у готівку або конвертували в криптовалюту.

Для виведення коштів за кордон використовували компанії-нерезиденти та обмінники як в Україні, так і за кордоном. Операції проводилися, зокрема, у Києві та низці міст Європи.

Слідство встановило, що лише чотирьом підприємствам ділки допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків, а загальна «податкова оптимізація» могла сягати 3 млрд грн.

Під час понад 40 обшуків правоохоронці вилучили готівку, валюту, техніку, документи та інші докази.

Організатором схеми, за даними слідства, є уродженець Луганщини, який координував діяльність разом із матір’ю. Наразі він переховується за кордоном, йому заочно повідомлено про підозру та готують оголошення в міжнародний розшук.

Загалом про підозру повідомлено організатору та дев’ятьом учасникам, а також іншим фігурантам за статтями про створення злочинної організації, ухилення від сплати податків і підроблення документів.

Суд уже обрав частині підозрюваних запобіжні заходи, зокрема тримання під вартою або домашній арешт. Слідство триває.