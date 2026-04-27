Візит із ризиками: Чарльз III вирушає до США під час напруження з адміністрацією Трампа

27 квітня розпочнеться державний візит короля Чарльза III та королеви Камілли до США. Поїздка відбувається на тлі серйозної кризи в англо-американських відносинах.

Про це пише BBC Україна.

Як зазначають джерела в королівській сім’ї, цей візит має високі ризики, але водночас відкриває значні можливості. Йдеться не лише про протокольні заходи, а й про політичний контекст, у якому проходитиме поїздка.

“Візит пройде в умовах найбільшої кризи в англо-американських відносинах за останнє століття”, — заявив автор біографії Ендрю Маунтбаттен-Віндзора Ендрю Лоуні.

За його словами, складність ситуації пов’язана з непередбачуваністю президента США Дональда Трампа. Водночас він вважає, що король Чарльз може мати вплив на американського лідера.

Історик королівської сім’ї Ед Оуенс назвав цей візит “глобальною подією”, яка відбувається в період “дуже незвичної” політичної напруги. За його оцінкою, у Чарльза III буде можливість відстоювати “цінності демократії, свободи і незалежності”.

Поїздка також проходить на тлі нестабільної ситуації в Ірані та на Близькому Сході, де зберігається крихке перемир’я.