        Візит із ризиками: Чарльз III вирушає до США під час напруження з адміністрацією Трампа

        Галина Шподарева
        27 Квітня 2026 15:32
        Король Чарльз III та Дональд Трамп / Фото: AP
        27 квітня розпочнеться державний візит короля Чарльза III та королеви Камілли до США. Поїздка відбувається на тлі серйозної кризи в англо-американських відносинах.

        Про це пише BBC Україна.

        Як зазначають джерела в королівській сім’ї, цей візит має високі ризики, але водночас відкриває значні можливості. Йдеться не лише про протокольні заходи, а й про політичний контекст, у якому проходитиме поїздка.

        “Візит пройде в умовах найбільшої кризи в англо-американських відносинах за останнє століття”, — заявив автор біографії Ендрю Маунтбаттен-Віндзора Ендрю Лоуні.

        За його словами, складність ситуації пов’язана з непередбачуваністю президента США Дональда Трампа. Водночас він вважає, що король Чарльз може мати вплив на американського лідера.

        Історик королівської сім’ї Ед Оуенс назвав цей візит “глобальною подією”, яка відбувається в період “дуже незвичної” політичної напруги. За його оцінкою, у Чарльза III буде можливість відстоювати “цінності демократії, свободи і незалежності”.

        Поїздка також проходить на тлі нестабільної ситуації в Ірані та на Близькому Сході, де зберігається крихке перемир’я.


