        У центрі Миколаєва з будівлі зруйнованої облради стрибнув хлопець

        Галина Шподарева
        27 Квітня 2026 16:13
        Будівля Миколаївської ОВА / Фото архівне: Віталій Кім
        27 квітня у центрі Миколаєва з будівлі зруйнованої російським ударом будівлі обласної ради стрибнув хлопець. Від отриманих травм постраждалий загинув. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.

        Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

        Як розповіли в поліції, сьогодні близько 12:50  на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Адміральській у Миколаєві з даху адміністративної будівлі вистрибнула людина.

        “На місці події поліцейські відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління, криміналісти обласного главку поліції та судово-медичний експерт встановили, що молодик загинув”, – йдеться в повідомленні.

        Правоохоронці кваліфікували подію, попередньо, за ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”, з приміткою “самогубство”.

        Наразі поліцейські встановлюють усі обставини загибелі чоловіка та його особу.


