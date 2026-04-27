У центрі Миколаєва з будівлі зруйнованої облради стрибнув хлопець

27 квітня у центрі Миколаєва з будівлі зруйнованої російським ударом будівлі обласної ради стрибнув хлопець. Від отриманих травм постраждалий загинув. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як розповіли в поліції, сьогодні близько 12:50 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Адміральській у Миколаєві з даху адміністративної будівлі вистрибнула людина.

“На місці події поліцейські відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління, криміналісти обласного главку поліції та судово-медичний експерт встановили, що молодик загинув”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували подію, попередньо, за ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”, з приміткою “самогубство”.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини загибелі чоловіка та його особу.