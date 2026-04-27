Била з такою силою, що зламала ніж: у Тернополі школярка напала на однокласницю

27 квітня у Тернополі під час конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами одна з них завдала ножових поранень однокласниці. Постраждалу госпіталізували до реанімації, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУНП в Тернопільській області.

Сьогодні близько 15:12 медики повідомили про інцидент у житловому будинку мікрорайону “Новий світ”.

Встановлено, що 15-річна школярка під час суперечки поранила іншу дівчину ножем. Один з уламків ножа залишився в тілі потерпілої.

Обставини конфлікту з’ясовують, із нападницею спілкуються правоохоронці та психологи.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України з приміткою “замах на вбивство”.