Копав тунель у піску: деталі загибелі 11-річного хлопчика на Київщині

На Київщині троє дітей копали тунелі в піщаному насипі, під час чого стався обвал і загинув 11-річний хлопчик. Трагедія сталася у Бородянці, врятувати дитину не вдалося.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

За даними поліції, 16 квітня близько 20:48 троє хлопців віком 11, 12 та 13 років зайшли на територію з піщаним насипом і почали викопувати тунелі. У якийсь момент стався обвал ґрунту, внаслідок чого молодший із них опинився під завалом.

На місце події прибули медики, рятувальники та правоохоронці, однак дитину врятувати не вдалося.

Розпочато досудове розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.