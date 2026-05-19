У Чехії хочуть скасувати тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

Лідер чеського руху SPD Томіо Окамура заявив, що уряд Чехії веде переговори в ЄС щодо припинення тимчасового захисту для українських чоловіків працездатного віку. Також у країні планують посилити правила перебування іноземців, зокрема українців.

Про це Томіо Окамура повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, статус тимчасового захисту для українців регулюється рішеннями Європейський Союз, тому Прага не може самостійно його скасувати.

Реклама

Реклама

“Тих українців тут забагато, треба з тим щось робити”, — заявив Окамура.

За його словами, переговори щодо можливого припинення захисту для українських чоловіків “просуваються тяжко”. Окамура також пов’язав припинення тимчасового захисту із завершенням війни в Україні. У такому разі, за його словами, українці повинні будуть або повернутися додому, або оформлювати стандартний дозвіл на проживання.

Окамура також заявив, що протягом приблизно двох місяців може з’явитися більше ясності щодо можливості припинення тимчасового захисту для українських чоловіків працездатного віку.

Крім того, він повідомив, що цього місяця в Чехії планують подати новий закон про іноземців, який передбачатиме суттєве посилення умов перебування іноземців у країні, включно з українцями, які мають тимчасовий захист.

Довідка. Лідер чеського правопопулістського руху SPD Томіо Окамура відомий критикою допомоги Україні та своїми різкими антиімміграційними заявами. Політик неодноразово виступав проти прийому біженців з України та закликав скоротити підтримку Києва.