Новий командир 14-ї ОМБр вийшов на зв’язок із бійцями, які залишалися без води та харчів

Новопризначений командир 14 окремої механізованої бригади Тарас Максімов провів відеодзвінок із військовими, які раніше скаржилися на нестачу їжі та питної води на позиціях. Бійці повідомили, що отримали необхідне забезпечення, однак зазначили, що їм ще потрібен час, аби відновитися.

Відеозапис розмови показали у 14 ОМБр.

Під час розмови бійці повідомили, що вже отримали посилку з усім необхідним і наразі продуктів їм вистачає. Один із військових зауважив, що після тривалого браку харчування “треба трохи часу, щоб відгодуватися”.

Тарас Максімов зазначив, що військових зможуть забрати з позиції, якщо надалі збережуться погодні умови з дощем і снігом.

“Я зроблю все, ви мене знаєте, просто так не буде. Звертаю увагу командира роти: не мовчати, не приховувати нічого. Телефон мій маєш? Одразу мені напряму, якщо є якісь проблеми”, — сказав командир.

Нагадаємо, у мережі набула розголосу ситуація навколо бійців, які боронять Україну на Харківському напрямку. За словами рідних, на позиціях військових систематично не було їжі та питної води. Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив про заміну командира 14-ї бригади та командира корпусу, а також про початок службового розслідування щодо військових посадовців. У Генштабі також пояснили, що логістика в районі Куп’янська суттєво ускладнена через систематичні авіаційні та ракетні удари російських військ по переправах через річку Оскіл.