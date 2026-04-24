Трофей з Дніпропетровщини: ЗСУ отримали російську бронемашину вартістю до $2,5 млн

Збройні сили України отримали російську броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-Д, яку виявили на Дніпропетровщині. Вартість такої техніки, за оцінками експертів, становить від 1,5 до 2,5 млн доларів.

Про це повідомили в ДБР.

Йдеться про спеціалізовану бронемашину, призначену для евакуації пошкодженої техніки з поля бою, її ремонту та технічного обслуговування безпосередньо в зоні бойових дій. Машина оснащена краном, лебідкою та іншим інженерним обладнанням.

“За оцінками експертів, вартість такої машини може становити від 1,5 до 2,5 млн доларів — залежно від комплектації та стану. Йдеться не просто про бронетехніку, а про складний інженерний комплекс”, – розповіли в ДБР.

Техніка потрапила на Дніпропетровщину зі звільнених територій. Наразі її передали українським військовим для використання за призначенням у підрозділах Сил оборони.