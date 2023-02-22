Політика

Україна виставить у Німеччині та країнах Балтії російські танки

22 Лютого 2023 18:05
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трофей

Трофейні російські танки буде виставлено в Німеччині, Литві, Латвії та Естонії в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сьогодні вночі чотири російські танки “вторглися” в ЄС і НАТО. Але завдяки українській армії є нюанс. 24 лютого громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії – одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки як музейні експонати або трофеї”, – написав Резніков у твіттері в середу.

Повідомлення він проілюстрував фотографіями бронетехніки, яка на автомобільних платформах стоїть на прикордонному пункті пропуску.


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