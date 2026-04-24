Росію та Ізраїль усунули від мистецьких нагород Венеційської бієнале

Журі Міжнародної художньої виставки Венеційської бієнале заявило, що не розглядатиме митців із країн, чиї лідери мають обвинувачення в Міжнародному кримінальному суді. Йдеться про Росію та Ізраїль.

Про це пише Reuters.

П’ятеро членів журі, які обиратимуть лауреатів нагород “Золотий лев” та “Срібний лев” серед 110 учасників Венеційської бієнале, заявили, що вважають захист прав людини частиною своєї ролі на виставці, яка відкриється 9 травня.

У своїй заяві вони зазначили, що не розглядатимуть представників тих країн, чиї лідери наразі обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності. Хоча країни прямо не називалися, йдеться про Росію та Ізраїль.

МКС раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за воєнні злочини проти дітей в Україні, а також прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за воєнні злочини та злочини проти людяності під час війни в Газі.

Міжнародна художня виставка опинилася під критикою після того, як організатори дозволили Росії знову відкрити свій павільйон. Таке рішення Бієнале викликало критику як з боку уряду Італії, так і з боку Європейського Союзу.

23 квітня Європейська комісія повідомила, що направила листа керівництву Бієнале з наміром припинити або призупинити грант у розмірі 2 мільйонів євро на наступні три роки після дозволу Москві повернутися до участі. У Єврокомісії уточнили, що Бієнале має 30 днів для відповіді.