Генштаб уточнив наслідки ударів по російському підприємству “Атлант Аеро” та кораблю ФСБ

Українські військові підтвердили результати ударів по підприємству “Атлант Аеро” у Таганрозі та сторожовому кораблю ФСБ РФ у Севастополі. Зафіксовано знищення виробничих об’єктів і пошкодження бойової рубки корабля.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За уточненими даними, 19 квітня крилатими ракетами “Нептун” було уражено підприємство “Атлант Аеро” в Ростовській області РФ. Підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох виробничих приміщень.

Підприємство забезпечує повний цикл розробки, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників “Молнія”, а також комплектуючих до БпЛА “Оріон”.

“Ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об’єктах на території України”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, 22 квітня було уражено патрульний сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ проєкту 22460 у Севастополі. Підтверджено пошкодження його бойової рубки.