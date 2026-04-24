        Суспільство

        “Нова пошта” через обстріли закрила єдине відділення у Комишувасі

        Галина Шподарева
        24 Квітня 2026 13:18
        читать на русском →
        Відділення "Нової пошти" у Комишувасі / Фото: Нова пошта
        Відділення "Нової пошти" у Комишувасі / Фото: Нова пошта

        У селищі Комишуваха Запорізької області закривають відділення “Нової пошти” через погіршення безпекової ситуації. Роботу припиняють через постійні обстріли, атаки FPV-дронів та близькість до лінії фронту.

        Про це повідомили у “Новій пошті”.

        Зазначається, що відділення працювало майже два роки та було важливим логістичним пунктом у прифронтовій громаді. Близько 100 людей щодня отримували ліки, продукти та гуманітарну допомогу, а лише у березні через відділення пройшло близько 10 тисяч посилок.

        Реклама
        Реклама

        У відділенні працювали сім співробітників, усі — жителі прифронтових територій Запорізької області, зокрема з Комишувахи та навколишніх населених пунктів.

        Заплановано відкриття нового відділення в одному із сусідніх населених пунктів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини