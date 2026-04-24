“Нова пошта” через обстріли закрила єдине відділення у Комишувасі

У селищі Комишуваха Запорізької області закривають відділення “Нової пошти” через погіршення безпекової ситуації. Роботу припиняють через постійні обстріли, атаки FPV-дронів та близькість до лінії фронту.

Про це повідомили у “Новій пошті”.

Зазначається, що відділення працювало майже два роки та було важливим логістичним пунктом у прифронтовій громаді. Близько 100 людей щодня отримували ліки, продукти та гуманітарну допомогу, а лише у березні через відділення пройшло близько 10 тисяч посилок.

У відділенні працювали сім співробітників, усі — жителі прифронтових територій Запорізької області, зокрема з Комишувахи та навколишніх населених пунктів.

Заплановано відкриття нового відділення в одному із сусідніх населених пунктів.